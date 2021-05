Antognoni: “Fascia DA13, troveremo una soluzione. Pioli? Nostalgia nel rivederlo”

Le parole del dirigente viola

All'inaugurazione del murales di Davide Astori realizzato per Cure2Children, in rappresentanza della Fiorentina è intervenuto Giancarlo Antognoni: "Davide in noi ha lasciato qualcosa di bello e positivo. E' bello ricordarlo sorridente come era e per quello che ci ha dato. La fascia di capitano a lui dedicata? Era in scadenza dopo i tre anni che avevamo concordato con la Lega. La società sta pensando di inserire da qualche parte il ricordo di Davide che per noi è importante e indelebile. Si troverà una soluzione che faccia piacere alla Fiorentina".