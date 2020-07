Amoroso: “Mandzukic rinforzo che manca alla Fiorentina, Spalletti…”

Intervistato da TMW, l’ex viola Christian Amoroso ha parlato anche della Fiorentina:

Mi aspettavo di più, però ora mi sembra che la squadra si sia ripresa. Chiesa? Ora c’è da finire bene la stagione poi per il futuro non sarà una decisione facile. Non sarebbe nemmeno sbagliato fare un’altra stagione a Firenze. Come tecnico invece se non verrà confermato Iachini che comunque sta facendo bene, sarebbe perfetto Spalletti, un nome importante che è garanzia di giocatori importanti e posizioni di rilievo in classifica. Se poi arriva anche Mandzukic sarebbe il rinforzo che manca alla Fiorentina da anni, uno che si carica la squadra sulle spalle. Sarebbe perfetto, con Chiesa e Ribery, che tridente…