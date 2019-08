Ag. Ranieri: “Colloquio informale, poi vedremo. In America ha mostrato di non essere da meno”

Giornata di mercato al Centro Sportivo Davide Astori: dopo la trattativa andata in porto per il rinnovo di Dragowski, si parla anche di Luca Ranieri. Il suo agente, Giocondo Martorelli, è stato questa mattina a colloquio con Pradè per circa trenta minuti per definire il futuro del difensore, reduce da una stagione in Serie B. Queste le sue parole rilasciate all’uscita:

Abbiamo fatto una chiacchierata informale dopo l’esperienza avuta in America, che per lui è stata importante. Ci sono diverse considerazioni da portare avanti insieme al ragazzo e poi trarremo le conclusioni. La volontà è quella di tenerlo in considerazione ma il mercato è sempre in evoluzione. Nelle prossime settimane capiremo meglio. Di sicuro ha dato la certezza di poter stare in una rosa prestigiosa come quella viola e la società si è resa conto del valore del calciatore. Il Monaco? Non ho avuto contatti, ad oggi non c’è niente.

Nainggolan? Sposterebbe in alto gli equilibri con assoluti valori tecnici, poi sta a lui decidere. Sarebbe un’operazione molto importante. Boateng e Lirola sono due operazioni interessanti, un innesto di esperienza e un giovane molto interessante.