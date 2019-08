Dragowski, trovato l’accordo per il rinnovo: sarà lui il portiere di Montella

La giornata di oggi è stata proficua per la Fiorentina: Bartlomiej Dragowski sarà il portiere della squadra di Montella. Questa mattina un intermediario vicino all’agente del polacco si è incontrato con Pradè e Barone ed ha formalmente chiuso la pratica al centro sportivo: si tratta di Antonio Imborgia, che fa parte dell’entourage dell’estremo difensore. Il contratto di Dragowski, in scadenza nel 2022, sarà esteso di un anno con relativo adeguamento salariale. Si chiude quindi nel modo migliore per tutti un caso che rischiava di complicare e non poco le cose in casa Fiorentina.