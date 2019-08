FOTO VN – Imborgia al Centro Sportivo: a colloquio per un’ora con Pradè

Quest’oggi al Centro Sportivo viola visita per Daniele Pradè: a far visita al DS viola Antonio Imborgia, amico di Mariusz Kulesza e parte dell’entourage di Dragowski. Imborgia è rimasto a colloquio con il dirigente per circa un’ora prima di lasciare la sede degli allenamenti viola. Sul piatto il possibile rinnovo del portiere polacco con la Fiorentina.