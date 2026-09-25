I primi botti già a Capodanno? Il calciomercato invernale potrebbe essere anticipato
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Non è ancora terminato settembre, ma le squadre di Serie A pensano già al mercato invernale. Una buona occasione per tappare le falle rimaste libere dopo l'estate. Una sessione che potrebbe iniziare prima, il 28 dicembre. L'anticipazione di Sky Sport:
"Dal Consiglio della FIGC che si è tenuto a Roma arriva un'importante novità che riguarda il calciomercato. ' 28 per motivi legati ai bilanci. Si attende il definitivo via libera della FIFA, in origine la sessione si sarebbe dovuta aprire il 2 gennaio 2027"
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