La prima serata si terrà al Castello dell'Acciaiolo
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Domani sera alle 21 si terrà il primo dei 5 eventi che il Comune di Scandicci ha organizzato con la collaborazione tra gli altri anche di Violanews. Al Castello dell'Acciaiolo Massimo Cervelli del Museo Viola tratterà l'argomento spaziando tra calcio storia e passione per i colori viola. A seguire venerdì 18 presso la Casa del Popolo di Vingone si terrà un social talk a partire dalle 19. A seguire aperitivo e cena sociale del Viola Club Vingone che ha contribuito ad organizzare la due serate insieme al Viola Club Accademia di Scandicci. Qui sotto le locandine degli eventi.
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