Il centrocampista Christ Inao Oulai è stato il primo tra i giocatori viola chiamati nelle varie Nazionali in giro per il mondo a scendere in campo. E sempre lui può anche sorridere, visto che la sua Costa d'Avorio ha schiantato il Ghana per 2-0, con due reti arrivate nella prima di ora di gioco (la seconda siglata dall'atalantino Kessie dagli undici metri). Il viola Oulai è sceso in campo al 72', quando ormai la partita era scesa in un livello più tranquillo.

Poco più di 20', quindi, per il classe 2006 che sul finire di partita si è fatto pure ammonire. Adesso la prossima sfida della Costa d'Avorio è contro la Somalia il 29 settembre, vedremo se in quell'occasione Oulai sarà fra i titolari o ancora una volta partirà dalla panchina.