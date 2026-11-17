Animi accesi nel finale di Gambia-Costa d'Avorio
Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas
Inao Oulai trova il primo gol con la maglia della Costa d'Avorio, portando in parità la sfida con il Gambia allo scadere. Una partita dagli animi accesi che ha sfiorato anche la rissa. Le due panchine, infatti, nel finale sono arrivate allo scontro. Il tutto partito proprio da un fallo di Oulai:
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