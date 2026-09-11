Il difensore della Fiorentina Robert Corduneanu è stato convocato dalla Romania U18 per il Torneo delle 4 Nazioni in Portogallo
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Nuova soddisfazione internazionale per il settore giovanile della Fiorentina. Il commissario tecnico della Romania Under 18, Mircea Diaconescu, ha inserito il difensore viola Robert Corduneanu nella lista dei convocati per il Torneo delle 4 Nazioni, in programma in Portogallo dal 29 settembre al 5 ottobre. La selezione rumena affronterà la Turchia (29 settembre all'Estadio Municipal de Lousada), i padroni di casa del Portogallo (2 ottobre all'Estadio Municipal da Laranjeiras) e l'Uzbekistan (5 ottobre nuovamente a Lousada).
La lista dei convocati
Di seguito tutti i giocatori selezionati dal ct Diaconescu per la spedizione lusitana:
Portieri: Tudor COȘA (Università di Cluj), Victor KROES (Real Betis), Yanis CROITOR (Standard Liegi);
Difensori: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Daniele PAUL (AS Roma), Ayan ANGHEL (CS Dinamo Bucarest), Robert CORDUNEANU (Fiorentina), Eduardo CORLAT (Real Madrid), Deian GEANĂ (Progresul Spartac), Lorand BENCZE (Puskas Akademia);
Centrocampisti: Daniel MOTÎNTĂU (Università di Craiova), Ioan PRECUP (Villarreal), Denys-Ioan MUNTEAN (Università di Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
Attaccanti: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Università di Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Monchengladbach), Darius BOTA (AFK Csikszereda).
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