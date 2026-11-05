Il difensore della Primavera della Fiorentina è stato convocato per i Mondiali Under 17

Redazione VN
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Robert Corduneanu, difensore della Primavera della Fiorentina, prenderà parte al Mondiale Under 17 con la Romania. Il giovane viola è stato inserito tra i 21 convocati per la competizione, che si svolgerà in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre 2026.Per la Romania sarà una prima volta storica, con la nazionale guidata da Mircea Diaconescu pronta a esordire nella competizione. I giovani Tricolorii sono stati inseriti nel Gruppo K insieme a Messico, Venezuela e Camerun.
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