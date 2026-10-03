Come precedentemente accaduto nella sfida contro il Ghana, Christ Inao Oulai non è stato utilizzato dal primo minuto dal CT Herve Renard, bensì impiegato in corso d’opera. Entrato nella ripresa sul punteggio di 0-0, ha assistito in campo, due minuti più tardi, alla rete dello svantaggio, poi rivelatasi decisiva per le sorti dell’incontro, terminato 0-1 in favore del Camerun nell'amichevole che ha chiuso il ciclo di impegni della Costa d'Avorio in questa sosta.

Il centrocampista viola termina così la sua chiamata in nazionale: due partite da subentrato e una da titolare, per un minutaggio totale di oltre 130 minuti. Adesso potrà iniziare l’itinerario di rientro verso il Viola Park, dove riprenderà il lavoro con il resto del gruppo.