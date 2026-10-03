Ultimi 45’ in Nazionale per Oulai, adesso inizia l’itinerario di rientro verso Firenze.

Redazione VN
arce

P. Arce: “Obiettivi? Vogliamo competere per i primi tre posti”

Come precedentemente accaduto nella sfida contro il Ghana, Christ Inao Oulai non è stato utilizzato dal primo minuto dal CT Herve Renard, bensì impiegato in corso d’opera. Entrato nella ripresa sul punteggio di 0-0, ha assistito in campo, due minuti più tardi, alla rete dello svantaggio, poi rivelatasi decisiva per le sorti dell’incontro, terminato 0-1 in favore del Camerun nell'amichevole che ha chiuso il ciclo di impegni della Costa d'Avorio in questa sosta.

Il centrocampista viola termina così la sua chiamata in nazionale: due partite da subentrato e una da titolare, per un minutaggio totale di oltre 130 minuti. Adesso potrà iniziare l’itinerario di rientro verso il Viola Park, dove riprenderà il lavoro con il resto del gruppo.

ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti