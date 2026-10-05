L'attaccante ha chiuso il 2-0 con cui la Svezia ha battuto la Macedonia del Nord

Redazione VN
Argentina v Burkina Faso - International Friendly

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Non era importante come Italia-Polonia, che decideva la vincitrice del girone, ma arrivano buone notizie anche dall'altra gara delle qualificazioni a Euro Under 21 che interessava la Fiorentina, ovvero Svezia-Macedonia del Nord 2-0.

La seconda delle due reti svedesi, infatti, l'ha messa a segno Alieu Njie, ala viola che chiude così la sua sosta con una bella iniezione di fiducia in vista della ripresa del campionato.

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