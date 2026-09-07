Arrivano nuove notizie dal fronte internazionale per la Fiorentina e per Marin Pongracic. Il difensore centrale gigliato è stato inserito dal commissario tecnico Slaven Bilic nella lista dei pre-allertati della Croazia in vista dei prossimi impegni ufficiali in Nations League previsti a cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Il programma della Croazia e i compagni "italiani"

Nella lista dei pre-allertati del selezionatore croato, insieme al centrale viola, figurano anche diverse vecchie e attuali conoscenze del calcio italiano come Lovro Majer, Kristijan Jakic, Nikola Moro e l'ex viola Toni Fruk. Il raduno dei biancorossi scatterà il 21 settembre a Zagabria, con la squadra che si trasferirà poi a Rijeka per preparare un tour de force di quattro partite ravvicinate:

26 settembre : Repubblica Ceca-Croazia (Praga)

29 settembre : Spagna-Croazia (Siviglia)

3 ottobre : Croazia-Inghilterra (Rijeka)

6 ottobre: Croazia-Spagna (Spalato)

Una garanzia per la selezione croata

Per il difensore della Fiorentina, in caso di convocazione ufficiale, si tratterà di una preziosa conferma all'interno del blocco della sua nazionale. Pongracic, reduce da un ottimo Mondiale disputato da protagonista nel corso dell'estate, continua a presenziare nelle liste, anche del nuovo ct croato Slaven Bilic, a testimonianza del suo valore in campo internazionale.

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