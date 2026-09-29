Pongracic parte titolare nella sfida della Croazia contro la Spagna
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Spagna-Croazia è la sfida che chiude la seconda giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League. Le due squadre hanno rese note le formazioni titolari. Il difensore viola Pongracic è stato schierato dal 1' da Bilic.
Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsì, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz, Fermin Lopez; Yamal, Oyarzabal, Baena.
A disposizione: in aggiornamento
Allenatore: De La Fuente
Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Pongracic, Gvardiol, Perisic; Misic, Sutalo, Kovacic; Sucic, Beljo, Marco Pasalic.
A disposizione: in aggiornamento
Allenatore: Bilic
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