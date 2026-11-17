Una prima con alti e bassi per Alieu Njie. Oggi l'esterno viola ha debuttato con la Svezia di Potter, e lo ha fatto con la sua solita personalità. L'azione del gol svedese, segnato da Larsson, è stata avviata proprio da Njie, che ha trovato Gyokeres.

Al settantesimo minuto, l'esterno di Vanoli è stato costretto a lasciare il campo. Secondo quanto raccolto dai media svedesi si tratterebbe di un fastidio alla coscia. Ancora non è chiara l'entità dell'infortunio.

Nel post partita, ad ogni modo, Njie si è presentato in zona mista soddisfatto del suo debutto: "Sono rimasto scioccato a giocare con Viktor Gyökeres", riporta TV4.

Questa la valutazione della gara di Njie da parte di FotbollSkanalen: "Un inizio anonimo al debutto, visto che non ha toccato molti palloni, ma poi è cresciuto nel corso della partita. Ha condotto un'azione deliziosa prima del gol del pareggio di Larsson e poi si è reso pericoloso diverse volte con una buona conclusione e una bella tecnica. Elegante e senza paura".