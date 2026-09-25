La Guinea Bissau di Beto batte la Tanzania. Il centravanti viola ha messo il suo zampino
VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)
Venerdì da protagonista per Beto e la sua Guinea-Bissau. L'attaccante è impegnato per le qualificazioni della Coppa d'Africa, con la sua nazionale che ha colto un importante successo contro la Tanzania per 0-2.
Beto ha anche messo a segno l'assist per Franculino Djù, che ha segnato la rete che ha stappato il match.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News viola
Orari 13ª-19ª giornata: da Udinese a Lecce, quando si gioca contro Milan e Lazio
Formazioni
Italia-Belgio, le formazioni ufficiali: Kean o Pio Esposito? La scelta di Mancini
News viola
Napoli-Fiorentina: la data e l'orario dell'ottavo di Coppa Italia
Altre news
Italia, niente da fare per Fagioli. Fuori dai convocati per il Belgio: la lista
Altre news
Bufera sul Manchester City: colpevole di 114 violazioni in Premier League
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti