La lista dei convocati da Silvio Baldini per le sfide con Armenia e Polonia

Redazione VN
Vanoli

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L'Italia Under 21 allenata da Silvio Baldini si prepara alle sfide contro Armenia e Polonia per staccare il pass per le qualificazioni all’Europeo del 2027. La squadra di Baldini si radunerà lunedì 21 al CPO di Tirrenia, dove rimarrà fino a mercoledì 30, giorno della partenza per Yerevan. I convocati del tecnico:

L'elenco

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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