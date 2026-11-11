Le parole di Eddy Kouadio dal ritiro con gli Azzurrini
Napoli, critica durissima per Lucca: "È il peggior attaccante mai visto"
Il difensore del Monza in prestito dalla Fiorentina, Eddy Kouadio, tra i nuovi volti dell'Under 21 dell'Italia con Baldini, ha parlato in vista degli appuntamento amichevoli con Francia e Belgio. Di seguito le sue parole:
Sto vivendo un bellissimo momento. Quello dell’Under 21 è, come si vede anche da fuori, un gruppo fantastico in cui mi sto trovando benissimo. Sono stato davvero felice per la chiamata, non vedevo l’ora di esserci. Siamo molto uniti, alcuni ragazzi li conoscevo già: è come una piccola famiglia.
Sul suo percorso
Ho fatto un lungo percorso per arrivare in Nazionale e punto ad arrivare sempre più in alto. Francia e Belgio sono due squadre molto forti: saranno due amichevoli importanti, che ci serviranno per costruire il nostro percorso. Come ci ha già detto il mister, dovremo giocare di squadra e lavorare bene per arrivare pronti: è così che si costruiscono i risultati.
Su Baldini
Mi ha introdotto ai suoi principi, mi ha mostrato come si lavora e quali sono le sue idee. Tutto quello che stiamo facendo è in funzione di giugno, quando ci sarà l’Europeo: proveremo, perché no, a vincerlo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Andersinho a VN: "Viery-Gabriel, la strada è quella. Noriega è forte, ma si può pescare meglio"
Radio e tv
Graziani su Dragusin: "Sul gol di Woltemade Vierchowod l'avrebbe denunciato"
Radio e tv
Piccinetti durissimo: "Gudmundsson è un lavativo! Prende in giro se stesso"
News viola
Gnonto: "Italia, mi mancavi. Qui sembra che tutti tifino Fiorentina, che bello!"
Radio e tv
Marchini: "Fiorentina, possibile un 4-1-4-1. Torreira? Io prenderei Brozovic"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti