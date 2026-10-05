L'Italia affronta di nuovo la Turchia di Montella. Le formazioni ufficiali delle due squadre, la cronaca e gli aggiornamenti più importanti

Redazione VN
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L'Italia di Roberto Mancini sfida nuovamente la Turchia di Montella, dopo il successo per i-4 di Bursa. Gli azzurri vogliono continuare nel loro percorso di crescita con Roberto Mancini.

Il ct ha coinvolto un gruppo ampio di giocatori per la gara di oggi, lasciando in panchina Nicolò Fagioli. Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Maldini, Scamacca, Vergara. CT. R. Mancini.TURCHIA (4-3-3) - Çakir; Çelik, Bardakci, Kabak, Kadioğlu; Elmali, Özcan, Kahveci; Şimşir, Akgün, Yüksek. CT. Montella.

La cronaca

26'- La sblocca Scamacca, 1-0 per l'Italia! Di Lorenzo passa la palla a destra per Vergara, che crossa subito al centro per Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta cerca il colpo di testa, ma un difensore turco respinge il tentativo. Scamacca recupera subito il pallone e, prima che tocchi terra, calcia al volo di destro: la palla colpisce la traversa ed entra in rete, segnando un gol imparabile per Cakir.
Italy Training Session &amp; Press Conference

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