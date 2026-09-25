"Solo il primo tempo è stato al di sotto della aspettative"

Redazione VN
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VIDEO - Tocca all'Italia, Mancini: "Nations League, speriamo nella finale"

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, dopo la sconfitta con il Belgio in Nations League ha parlato ai microfoni della Rai:

Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio, noi eravamo in difficoltà, poi nel secondo sono andati in difficoltà loro e noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Solo il primo tempo è stato al di sotto della aspettative, nel secondo abbiamo fatto benissimo fino al contropiede del 2-0 belga. Fischi che fanno male? No, certo quando si perde non si è contenti, i fischi ci stanno.
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