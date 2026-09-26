La Fiorentina potrà riavere Franco Mastantuono a ridosso della sfida con il Genoa
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L'Argentina di Scaloni si prepara ad affrontare tre amichevoli con Bolivia, Burkina Faso e Benin. Quest'ultima una partita che rimarrà nella storia per la celebrazione di Leo Messi, all'ultimo atto con l'Albiceleste.
Tanti i giocatori argentini che giocano in Serie A convocati dal ct. Tra questi figura l'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono. Per lui, così come per Lautaro, si prospetta una situazione complicata: sabato 10 ottobre ci sono Genoa-Fiorentina e Inter-Parma.
Nell’ipotesi più ottimistica si parla di un rientro il giovedì, ovvero nell’immediata vigilia con un viaggio intercontinentale sulle spalle e condizioni tutte da verificare. Non il massimo per Vanoli e Chivu considerando soprattutto che si tratta di due giocatori chiave. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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