La prossima estate andrà in scena l'Europeo Under 21. In giornata si è svolto il sorteggio dei gironi: ecco le avversarie sorteggiate per gli Azzurrini e la composizione delle fasce.

Le quattro urne di partenza vedevano in prima fascia Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo. In seconda fascia figurava l'Italia insieme a Francia, Olanda e Croazia. Nella terza urna erano inserite Polonia, Grecia, Finlandia e Norvegia,mentre la quarta comprendeva Belgio, Repubblica Ceca, Serbia e Albania.

Le avversarie dell'Italia

La selezione guidata da Baldini ritroverà ancora una volta la Spagna di David Gordo. A completare il raggruppamento B degli Azzurrini saranno poi Finlandia e Albania.

Il calendario degli azzurrini

Mercoledì 16 giugno Italia-Finlandia a Elbasan

Sabato 19 giugno Albania-Italia a Tirana (Arena Kombetare)

Martedì 22 giugno Spagna-Italia a Tirana (Arena Kombetare)

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