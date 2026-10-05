Le parole di Zvonimir Boban sulla Nazionale Italiana
VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina
Zvonimir Boban, ai microfoni di "Radio Anch'Io Lo Sport" su Radio Uno, ha parlato del momento della Nazionale italiana. Le sue parole:
Non è possibile che il talento italiano non ci sia, c'è ma va saputo coltivare. È una questione di come si lavora nei vivai, di come si sviluppano i talenti e di quale metodo si usa. Viene cresciuto in maniera non corretta, perché in Italia, dopo la generazione di Totti e Pirlo, non c'è più un fuoriclasse straordinario. Andare troppo a fondo nel discorso richiederebbe ore, ma il succo è questo: iPad, allenatori che pensano sempre al collettivo e al risultato, mai allo sviluppo veramente individuale o delle posizioni dei singoli.
Il modulo
Si opta sempre per il 3-5-2, un sistema fatto bene da qualche squadra come l'Inter, ma che non ha vinto nulla. Il 92% dei campionati e tornei importanti sono stati vinti con sistemi a quattro dietro e due sulla fascia.
Kayode
Mi chiedo perché non sia stato chiamato prima, visto che ha già collezionato 50 presenze in Premier League. Non che avrebbe cambiato tutto, ma è un ottimo giocatore: molto attento, rapido e con le giuste distanze. Difensivamente è davvero tosto e legge bene le situazioni.
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