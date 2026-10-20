Un gradito e significativo ritorno nella famiglia della Nazionale italiana. Giuseppe Signori riabbraccia la maglia azzurra assumendo l'ufficialità del nuovo incarico come capo delegazione dell'Under 20, formazione guidata dal tecnico Carmine Nunziata.

L'ex attaccante, che con la Selezione maggiore ha messo a referto 28 presenze e 7 reti conquistando da protagonista il secondo posto ai Mondiali di USA '94, è stato scelto dal commissario della FIGC Giovanni Malagò, d'intesa con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia.

Le parole di Claudio Ranieri: "Esempio e senso di appartenenza"

A commentare con profonda soddisfazione l'ingresso di Signori nei ranghi federali è stato proprio Claudio Ranieri, che ne ha sottolineato l'impatto tecnico, umano e motivazionale nei confronti dei giovani azzurrini:

Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori in FIGC, come capo delegazione della Nazionale Under 20. Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale.

Una scelta mirata che punta a fare della classe e dell'esperienza di uno dei bomber più iconici degli anni '90 un punto di riferimento fondamentale per la maturazione dei nuovi talenti del nostro movimento calcistico.