LIVE – Ikoné: “Ho scelto la Fiorentina, Mbappé approva. Pochi gol? Vi spiego”

L'esterno francese si presenta ai tifosi e alla stampa dopo qualche giorno di allenamento con i nuovi compagni

La Fiorentina presenta oggi Jonathan Ikoné , il primo rinforzo del mercato invernale, prelevato dal Lille per 15 milioni di euro complessivi e una percentuale sulla rivendita in favore dei francesi. Ikoné è campione di Francia in carica e ha ben figurato nella fase a gironi di Champions League. Di seguito vi riportiamo in diretta le sue dichiarazioni.

Momento della carriera? "Sono qui per dimostrare, per proseguire la mia carriera. Devo rilanciarmi e migliorarmi, ecco perché sono qua".

Maignan? "E' contento per me, ci siamo scambiati dei messaggi. Ci incroceremo sul campo e continueremo ad essere amici".

Pochi gol? "E' che sono un giocatore che si concentra per caratteristiche sul far segnare piuttosto che sul segnare. Il gol in sé non è un obiettivo personale, anche se so che conta fare gol. Il numero 11? L'ho già avuto al PSG, non c'è un motivo particolare".