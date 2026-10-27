Esordio europeo per Andreazzoli e i suoi ragazzi, che in quanto campioni d'Italia in carica partono dal secondo turno del percorso dedicato
VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa
Seconda esperienza in Youth League per la Fiorentina Primavera, dopo quella dell'anno scorso conclusa subito con la sconfitta al primo turno per mano dei polacchi del Legia Varsavia. Quest'anno il percorso inizia dal secondo turno contro i bulgari del Septemviri Sofia, da affrontare prima in casa e poi in trasferta per la gara di ritorno. Qui le info su come seguire l'andata.
-> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA
|Fiorentina-Septemviri Sofia
|2° turno Youth League
|Mercoledì 28 ottobre, 14.30
|CS Giacinto Facchetti
|TV
|/
|Streaming
|acffiorentina.com
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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