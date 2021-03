Under 18 – La Fiorentina di Buso supera la Roma e riprende la vetta

La Fiorentina Under 18 si è imposta per 2-1 contro la Roma, nella sesta giornata del campionato di categoria. La squadra di Renato Buso, si riprende, con questi tre punti, la testa della classifica. Al Bozzi la Fiorentina si è imposta all’ultimo respiro, grazie alle reti di Vitor Hugo e David che ha siglato il 2-1 al 95°. I ragazzi di Buso, oltretutto, avevano in precedenza fallito un rigore. Con questi tre punti la Fiorentina sale a 10 punti in classifica, provvisoriamente in testa.

