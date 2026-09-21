Un giovane Under 18 della Fiorentina è stato convocato dalla Slovacchia
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Un giovane Under 18 della Fiorentina è stato convocato dal ct della Slovacchia per il torneo internazionale Václav Ježka in Repubblica Ceca, dove affronteranno Grecia, Repubblica Ceca e Svizzera. Si tratta di Tomas Zemko.
La lista dei 23 convocati:
PORTIERI: Filip Kalanin (FC Košice) Alex Peškovič (Pogoň Szczecin) Bartolomej Straka (MFK Zemplín Michalovce)
DIFENSORI: Michal Saxa (FC Košice) Šimon Hubona (AS Trenčín) Tomáš Ďurko (FC Košice) Matúš Ivan (FC Košice) Tomáš Zemko (ACF Fiorentina) Lukáš Malík (AS Trenčín) Simon Pobijak (MŠK Žilina) Lukáš Líška (FK Železiarne Podbrezová)
CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI: Tobias Ján Mirko (MFK Ružomberok) Richard Masný (AS Trenčín) Samo Fouky (Servette FC) Tomáš Šimek (ŠK Slovan Bratislava) Marko Václavek (MŠK Žilina) Lukas Schönwiesner (KAA Gent) Lucas Szomolányi (SK Rapid Vienna) Matúš Tomáško (ŠK Slovan Bratislava)
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