La Primavera prosegue la preparazione in vista della prossima stagione. Ritiro in archivio, Emiliano Bigica sta lavorando con una rosa in gran parte rinnovata. Salutati per le prime esperienze nei prof Ghidotti, Meli e Lakti, ceduti anche Nannelli, Zinfollino e Servillo, non riscattati Antzoulas, Bocchio e Gillekens. In più, promossi in prima squadra Montiel e Vlahovic. Dunque, l’intera spina dorsale della scorsa stagione è completamente cambiata, fatta eccezione per Ferrarini, Simonti, Beloko, Hanuljak e Koffi, che, insieme a Gorgos, sono tuttora a disposizione come fuoriquota (ne possono giocare cinque, ndr).

Tra i volti nuovi si registra il solo Lovisa, prelevato dal Pordenone via Napoli, oltre ai ritorni per fine prestito di Soldani dal Bologna e Siniega dal Torino. In più, sono stati promossi dagli Under 17 i classe 2002 Nannelli, Frison, Dalle Mura, Bianco e Gaeta. Tra i confermati dei classe 2001 troviamo invece Chiorra, Brancolini (ad oggi anche terzo in prima squadra), Edoardo e Niccolò Pierozzi, Ponsi, Dutu, Gelli, Fiorini, Fruk, Kukovec, Simic e Spalluto.