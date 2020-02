Primavera, le pagelle: Beloko trattore, Koffi imprendibile, Duncan e la difesa…

BRANCOLINI 6: per sua fortuna l’errore di lettura sul gol di Portanova non incide sulla qualificazione. Per il resto c’è quando serve.

PIEROZZI E. 6: controlla discretamente bene il diretto avversario, nel finale rischia un’espulsione che poteva pregiudicargli la presenza in finale.

DUTU 6: lettura sbagliata sul gol di Portanova, poi tutto sommato se la cava.

DALLE MURA 6: sul gol di Portanova sbaglia lettura e marcatura, poi si riprende e porta a casa la pagnotta.

PONSI 6: come il collega sull’altra fascia, alterna buone cose ad altre meno. (dal 63′ SIMONTI 6: senza infamia e senza lode)

LOVISA 7: si avventa sul pallone che diventa il vantaggio viola, alla Lovinkovic Savic. Tantissima sostanza, peccato per l’ammonizione ingenua che gli negherà la finale. (dal 75 FRUK sv)

FIORINI 6,5: ordine e qualità alla manovra viola, sbaglia pochissimo, poi cala d’intensità. Anche lui ammonito, era diffidato e salterà la finale, un peccato. (dal 75′ HANULJAK sv)

BELOKO 7,5: un trattore, non lo fermano nemmeno quando gli fanno fallo, domina gli avversari e prende per mano la squadra. La rete del momentaneo 2-1 è, a conti fatti, quella della qualificazione.

DUNCAN 5: altra prestazione incolore, totalmente fuori dal contesto tattico, sembra in ritardo di condizione e anche caratterialmente è spento. (dal 63′ PIEROZZI N. 6: entra per dare il proprio contributo)

SPALLUTO 6,5: lotta come un leone, pressa anche gli avversari in panchina, tantissimo lavoro sporco per i compagni. Se aggiunge i gol è fatta.

KOFFI 7,5: imprendibile, un’anguilla che sguscia tra le maglie della difesa bianconera, confeziona l’assist per il primo gol viola ed è sempre una spina nel fianco. Per gli avversari, ovviamente. (dall’86’ CHITI sv).

BIGICA 7: schiera una formazione ordinata, ingabbia una Juventus con più qualità, azzecca i cambi e festeggia la sesta finale della sua gestione. Meglio di così…