Aurelio Andrezzoli presenta la sfida contro il Septemvri Sofia, andata playoff di Youth League
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Aurelio Andreazzoli si prepara ad affrontare la prima gara di Youth League, andata dei playoff contro il Septemvri Sofia, con la Primavera. Le sue parole ai canali ufficiali del club:
La partita di domani è un'esperienza nuova sia per me che per i ragazzi. Siamo contenti di parteciparvi: cercheremo di ottenere il massimo risultato possibile, cosa che non siamo riusciti a fare in Supercoppa. Vorremmo fare il massimo come in campionato. Un aspetto particolare di questa partita è che ci farà fare esperienza, oltre che aiutarci a crescere. Non sapremo che squadra si presenterà a Firenze.
Contro il Milan
Oggi rivedremo i video della gara, ma c'è una cosa che mi è piaciuta particolarmente: la gioia del gruppo alla fine della partita sul gol di Beldenti. Hanno festeggiato anche i ragazzi in panchina. Vedere questa manifestazione espressa con cosi tanta sincerità da parte loro è l’aspetto che mi è piaciuto di più.
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