Importante riconoscimento per la Fiorentina e per il direttore responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni. Sono stati infatti svelati i vincitori dei prestigiosi Premi Nazionali e Internazionali Manlio Scopigno e Felice Pulici relativi alla stagione 2025/26.

I riconoscimenti, assegnati dalla giuria d’onore presieduta da Gianni Letta e Dino Zoff, verranno consegnati il prossimo 19 ottobre al Salone d’Onore del CONI di Roma.

Tra i premiati figura, appunto, anche Valentino Angeloni, indicato come miglior direttore del settore giovanile. Un riconoscimento che premia il lavoro portato avanti negli ultimi anni dalla Fiorentina nel proprio vivaio, diventato uno tra i più floridi del calcio italiano.

Per quanto riguarda gli altri premi, Roberto De Zerbi è stato scelto come miglior allenatore italiano all’estero, mentre il premio di miglior allenatore di Serie A è stato assegnato ex aequo a Cesc Fàbregas e Cristian Chivu. In Serie B il riconoscimento è stato assegnato a Massimiliano Alvini.

Tra i giocatori, Donyell Malen è stato eletto miglior giocatore di Serie A, mentre Joel Pohjanpalo ha ricevuto il premio come miglior giocatore di Serie B. Il riconoscimento di Manager of the Year è andato invece a Pantaleo Corvino.

Premiato anche Mattia Scala come miglior allenatore del settore giovanile, mentre Mirvan Suwarso è stato scelto come Presidente dell’anno. Infine, il premio come miglior attaccante di Serie A “Luigi Riva” è stato assegnato a Lautaro Martinez.