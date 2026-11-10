La Fiorentina Primavera conosce il prossimo impegno nel proprio percorso in Youth League. I ragazzi di Aurelio Andreazzoli affronteranno la Dinamo Tbilisi nel terzo turno della competizione europea, con l'obiettivo di conquistare l'accesso alla fase successiva.

Sono stati ufficializzati data e orario delle due sfide: la gara d'andata si disputerà in Georgia il 25 novembre alle ore 16, mentre il ritorno andrà in scena al Viola Park il 9 dicembre alle ore 15. Sarà dunque il centro sportivo di Bagno a Ripoli a ospitare la sfida decisiva per il passaggio del turno.

La Dinamo Tbilisi ha conquistato la qualificazione al termine di un doppio confronto combattuto contro il Copenaghen. Dopo il successo per 3-0 all'andata, i georgiani hanno incassato lo stesso risultato al ritorno, riuscendo poi a imporsi ai calci di rigore. Tra i giocatori da tenere d'occhio c'è Tornike Kvaratskhelia, protagonista della gara d'andata con una doppietta -> LEGGI TUTTI I RISULTATI DI YOUTH LEAGUE 2026-27