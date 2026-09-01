In attesa di possibili novità sia in entrata che in uscita per la Fiorentina di Grosso, arriva un'ufficialità che riguarda la formazione Primavera. La Fiorentina ha depositato infatti i documenti per l'arrivo di Thomas Campaniello, attaccante classe 2008 dell'Empoli.

Il giovane calciatore arriva in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto. Campaniello ha già esordito con gli azzurri in prima squadra, con 3 presenze racimolate nella stagione 2024/2025 in Serie A. Adesso si metterà a disposizione di Andreazzoli che avrà già avuto modo di osservarlo proprio ai tempi in cui allenava la prima squadra dell'Empoli.