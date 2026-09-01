FOCUS VN - Gnonto, le parole di Mancini e l'ombra di Solomon: a Firenze nuova vita?

AGGIORNAMENTO 12:25 - Sky Sport riferisce di un accordo trovato tra Fiorentina e Lazio. Restano adesso da sistemare le questioni tra il club biancoceleste e il giocatore islandese, ma la cessione di Gudmundsson è ormai molto probabile. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

La Lazio continua a lavorare per Albert Gudmundsson, con la trattativa che procede indipendentemente dalla situazione legata a Matteo Cancellieri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club biancoceleste è intenzionato ad andare avanti per il fantasista islandese e sta cercando di raggiungere le intese totali per definire l’operazione. La pista che porta l’islandese verso la Capitale resta dunque viva, con la Lazio al lavoro per trovare la quadra definitiva. Matteo Moretto aggiunge che i contatti stanno proseguendo in modo positivo e che c'è ottimismo circa la chiusura dell'affare entro le 20. Gudmundsson è dunque ad un passo dall'addio alla Fiorentina.