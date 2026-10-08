Il tecnico della Primavera della Fiorentina Aurelio Andreazzoli ha parlato in vista del match dei viola contro il parma. le sue parole ai canali ufficiali della società gigliata:

"Abbiamo avuto l’occasione di vedere alcuni ragazzi dell’Under 18, ma non abbiamo avuto molte possibilità di lavorare sulle nostre esigenze. Naturalmente ci siamo messi a disposizione della prima squadra, che durante la pausa, anche a causa delle assenze dei nazionali, aveva necessità simili alle nostre. È chiaro che dobbiamo essere disponibili a dare il nostro contributo. Ci è però mancata la possibilità di sfruttare fino in fondo una quindicina di giorni che potevano essere molto importanti per inserire alcuni elementi di cui la squadra aveva bisogno. Eravamo arrivati alla sosta nelle condizioni migliori per poterlo fare"

Il livello della squadra

La gara col Lecce

La sosta

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"Avevamo avuto modo di verificarlo nella trasferta di Genova e soprattutto a Milano, in Supercoppa. Lì credo che abbiamo raggiunto un livello che pensavamo di poter toccare più avanti. I ragazzi sono stati davvero molto bravi e hanno superato le nostre aspettative. Un’ulteriore conferma è arrivata anche a Lecce, dove abbiamo schierato una formazione molto giovane rispetto agli avversari"."Abbiamo disputato una buona partita, con il giusto atteggiamento, e abbiamo ricevuto conferme soprattutto dai ragazzi più giovani. A centrocampo avevamo un classe 2010, un 2009 e un 2008, che si confrontavano con avversari del 2007. Siamo riusciti a giocarcela bene e in diverse situazioni abbiamo dato tutto, mettendo in mostra aspetti che volevamo ancora verificare"."Eravamo arrivati a un buon punto, ma adesso questo percorso ha subito una piccola interruzione. Ci auguriamo che la crescita non si sia fermata completamente. Immagino, comunque, che anche il Parma, che sarà il nostro prossimo avversario, abbia dovuto fare i conti con situazioni simili, così come tutte le squadre dei settori giovanili in questo periodo".