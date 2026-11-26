Il tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio fra i viola e la DInamo Tblisi:

C'è dell'amarezza per il risultato mancato, ma anche molta gratitudine per una prestazione d'alto livello. Nella prima frazione siamo stati eccellenti sul piano del gioco, e i ragazzi mi hanno sorpreso per tenuta e atteggiamento. Purtroppo la quantità di manovra prodotta non si è tradotta in gol, e anche la fortuna non ci ha aiutato, vista la doppia traversa/palo colpita. In ogni caso, l'approccio complessivo della squadra è stato promosso a pieni voti. Trovo invece assurdi e incomprensibili i vincoli sulle liste della Youth League: per la sfida di ieri siamo stati costretti a rinunciare a otto elementi tra gli impegni al Mondiale e i limiti anagrafici. Servirà dare continuità alla prestazione della prima sfida, tenendo presente che affronteremo un'avversaria battagliera che punterà esattamente come noi al passaggio del turno