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Sorrisi da Milano, dove la Fiorentina Under 18 di Marco Capparella ha superato l’Inter per 1-0 grazie alla rete di Faye al 56’, nella gara valida per la tredicesima giornata di campionato. Per i giovani gigliati si tratta della nona vittoria consecutiva e dell’undicesima stagionale in campionato. Un rendimento straordinario che consente ai viola di consolidare il primato in classifica, salendo a quota 33 punti. Un sabato dal doppio volto, dunque, per il vivaio gigliato, tra la pesante sconfitta dell’Under 17 a Roma e l’ennesima prova di forza dell’Under 18.