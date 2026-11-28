Al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, i giallorossi hanno consolidato il primato in classifica, aumentando il distacco proprio sui viola
Pesante battuta d’arresto per la Fiorentina Under 17 di Enrico Cristiani, sconfitta per 7-0 dalla Roma nello scontro diretto dell’undicesima giornata del Girone C. Al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, i giallorossi hanno consolidato il primato in classifica, aumentando il distacco proprio sui viola, primi inseguitori. Ad aprire le marcature è stato Giannelli con una rovesciata, seguito dalla tripletta di Basile e dai gol di Dattilo, D’Ambrosi e Antonetti. Una netta dimostrazione di superiorità da parte dei capitolini e un pomeriggio da dimenticare per i ragazzi di mister Enrico Cristiani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA