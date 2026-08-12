Mercato Fiorentina, il giovane Bertolini saluta i viola dopo lo Scudetto Primavera: depositato il contratto con l'Atalanta
Focus VN - Storia e curiosità su Pellegrino, dominatore dei cieli della Serie A
La Fiorentina saluta Gabriele Bertolini dopo la vittoria dello Scudetto Primavera. Il classe 2006 lascia infatti la Fiorentina a titolo definitivo.
Per lui inizia una nuova avventura all'Atalanta, che proprio nelle scorse ore ha regolarmente depositato il contratto del ragazzo. Una notizia già anticipata da Violanews.
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