Gabriele Bertolini è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta U23
La Fiorentina sprigiona entusiasmo da ogni poro, Firenze bolle e ribolle
Gabriele Bertolini pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta U23. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: il calciatore si trova già a Bergamo e ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro.
Superati gli ultimi passaggi burocratici, si attende ora l’ufficialità del trasferimento, che dovrebbe arrivare a breve.
Al momento non sono ancora emersi dettagli definitivi né sulle cifre dell’operazione né sulla durata e sulla formula del contratto. Ulteriori informazioni sono attese nelle prossime ore, quando il trasferimento sarà formalizzato.
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