Gabriele Bertolini pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta U23. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo: il calciatore si trova già a Bergamo e ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro.

Superati gli ultimi passaggi burocratici, si attende ora l’ufficialità del trasferimento, che dovrebbe arrivare a breve.

Al momento non sono ancora emersi dettagli definitivi né sulle cifre dell’operazione né sulla durata e sulla formula del contratto. Ulteriori informazioni sono attese nelle prossime ore, quando il trasferimento sarà formalizzato.