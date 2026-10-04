Mentre il campionato di Serie A è fermo per gli impegni delle Nazionali nella Nations League, continuano a giocare i giovani viola che oggi saranno impegnati al Viola Park in un doppio scontro contri i pari età del Napoli. Si comincia alle 11 con il match degli Under 15 allenati da Zaza. I partenopei sono in testa alla classifica con 3 vittorie (12 reti fatte e 2 subite) mentre i viola hanno raccolto finora solo 4 punti. Alle 13 invece sarà la volta degli Under 16 di mister Balestracci al secondo posto in classifica con 7 punti (il Napoli ne ha invece 4). Entrambe le partite saranno seguite LIVE da Violanews com.

In trasferta invece contro la Juve Stabia gli Under 17 che scenderanno in campo alle 11. I viola dopo la terza giornata sono terzi in classifica con 7 punti mentre i padroni di casa sono in fondo alla classifica con un solo punto all'attivo. La partita degli Under 18 in casa contro la Lazio invece è stata rimandata a giovedì 8 ottobre.