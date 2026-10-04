In campo Under 15 e Under 16 entrambe le partite saranno seguite LIVE dai nostri inviati

Matteo Bogazzi
- Firenze
arce

P. Arce: “Obiettivi? Vogliamo competere per i primi tre posti”

Mentre il campionato di Serie A è fermo per gli impegni delle Nazionali nella Nations League, continuano a giocare i giovani viola che oggi saranno impegnati al Viola Park in un doppio scontro contri i pari età del Napoli. Si comincia alle 11 con il match degli Under 15 allenati da Zaza. I partenopei sono in testa alla classifica con 3 vittorie (12 reti fatte e 2 subite) mentre i viola hanno raccolto finora solo 4 punti. Alle 13 invece sarà la volta degli Under 16 di mister Balestracci al secondo posto in classifica con 7 punti (il Napoli ne ha invece 4). Entrambe le partite saranno seguite LIVE da Violanews com.

Fiorentina-Napoli under 15 miniatura

In trasferta invece contro la Juve Stabia gli Under 17 che scenderanno in campo alle 11. I viola dopo la terza giornata sono terzi in classifica con 7 punti mentre i padroni di casa sono in fondo alla classifica con un solo punto all'attivo. La partita degli Under 18 in casa contro la Lazio invece è stata rimandata a giovedì 8 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti