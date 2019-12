LIVE – Primavera: Fiorentina-Genoa 0-0 p.t. Inizio vibrante, ci prova Fruk

Per riscattare la sonora sconfitta (0-4) patita più di un mese fa, ma soprattutto per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia Primavera (CLICCA PER GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA); la Fiorentina di Emiliano Bigica affronta i pari categoria del Genoa, in una sfida che vi racconteremo in diretta. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA: Chiorra, Pierozzi E., Simonti, Dutu, Fiorini, Gelli, Simic, Hanuljak, Kukovec, Fruk, Gorgos. A disp.: Brancolini, Ponsi, Chiti, Dalle Mura, Lovisa, Bianco, Koffi, Spalluto, Pierozzi N., Milani, Mignani. All.: Bigica.

GENOA: Drago, Gasco, Ruggeri, Raggio, Turket, Dumbravanu, Besaggio, Eboua, Diakhaté, Zennaro, Buonavoglia. A disp.: Agostino, Piccardo, Serpe, Da Cunha, Lisboa Da Silva, Cenci, Masini, Verona Gromberg, Moro, Zamani, Montaldo, Conti. All.: Chiappino.

RETI: /