La Fiorentina strizza l’occhio al settore giovanile: interesse per un classe 2006

La Fiorentina da sempre ha avuto un particolare occhio per il settore giovanile e nelle ultime ore un altro nome è stato annotato sui taccuini viola. Infatti Gubbiofans.it riporta di un interesse per l'attaccante classe 2006 dei rossoblu Vincenzo Di Gianni. L'attaccante è entrato da poco nel giro della prima squadra, collezionando qualche presenza in Serie C. Gli osservatori della Fiorentina sembrerebbero dunque molto interessati, nonostante il giovane attaccante abbia da poco rinnovato con il club umbro per tre anni.