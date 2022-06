La cavalcata dell’Under 13 si interrompe in finale. Fiorentina ko con l’Atalanta

Dopo aver battuto Milan e Napoli, la Fiorentina Under 13 cede in finale all'Atalanta

Come scrive il sito ufficiale della Fiorentina, gli Under 13 viola si sono “laureati” vice-campioni d’Italia al termine delle final four di Tirrenia dopo la sconfitta maturata contro l’Atalanta avendo però prima battuto il Milan ed il Napoli. L’accesso alle final four è arrivato dopo aver raggiunto la prima fase regionale e successivamente un’ulteriore step interregionale superando Empoli, Olbia e Cesena. Una stagione sicuramente positiva per la compagine allenata dai mister Sireno ed Innocenti coadiuvati dai collaboratori Nuti ed Andrei con il preparatore dei portieri Ferraro e il prof. motorio Barducci.