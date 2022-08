Krastev sulla Primavera: “Memorial ci è servito per mettere minuti nelle gambe”

Si è conclusa con una sconfitta in semifinale l'esperienza della Primavera viola al "Lanari-Bellezza"

Dopo la sconfitta per 1-0 subita dalla Roma nel Memorial Lanari-Bellezza, il centrocampista viola Dimo Krastev ha commentato lo stato di forma attuale della Primavera: "E' stata una partita equilibrata, nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni per segnare mentre nella ripresa la Roma ha giocato meglio e meritato di vincere. Che esperienza è stata? C'è da prendere le cose positive, ci serviva questa bella esperienza anche per mettere minuti nelle gambe e da lunedì penseremo al campionato".