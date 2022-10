Italia Under 17, tre viola chiamati per le qualificazioni all’Europeo

Che soddisfazione per i ragazzi in maglia viola

Bernardo Corradi, selezionatore dell'Italia Under 17, ha diramato la lista delle convocazioni per le qualificazioni all'Europeo di categoria (2023), da disputare in Kosovo contro i padroni di casa, la Grecia e la Finlandia. Tra i 20 giovani chiamati, ci sono anche i viola Martinelli, Sadotti e Renda.