La Nazionale Under 16 del commissario tecnico Giovanni Costantino torna protagonista al Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare il doppio impegno amichevole contro i pari età della Spagna. Il primo test si giocherà domani alle ore 17:00 sul campo "Enzo Bearzot", mentre la seconda sfida è programmata per la giornata di giovedì. Un appuntamento di grande prestigio che vedrà anche una folta rappresentanza del settore giovanile della Fiorentina.

I tre giovani gigliati pronti alla sfida

Tra i ventidue Azzurrini scelti dal Selezionatore figurano infatti ben tre baby talenti di proprietà della Fiorentina. Il CT aveva inizialmente inserito nell'elenco dei convocati il portiere Lorenzo Minicucci e il centrocampista Abdel Salam Musah. A loro si è poi aggiunto in un secondo momento il difensore viola Lorenzo Febbraro, chiamato "in corsa" per sostituire l'indisponibile Pasotti della Cremonese.

L'esordio a Coverciano e gli sguardi illustri in tribuna

Gli Azzurrini, che si sono radunati al CTF e hanno svolto le prime sedute di allenamento sul campo di gara, hanno svolto il lavoro sotto gli occhi attenti di un osservatore speciale: in tribuna era infatti presente Ciro Immobile, nuovo capo delegazione dell'Under 16 azzurra, al fianco di Daniele Zoratto, vicecoordinatore delle Nazionali Giovanili maschili. Entrambi i match contro le furie rosse saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma Vivo Azzurro TV.