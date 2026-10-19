Giovanili della Fiorentina protagoniste di un weekend d'oro, condito da risultati estremamente positivi come mai non era successo prima in stagione.

Domenica ricca di match al Viola Park di Bagno A Ripoli. Programma aperto dalla doppia sfida contro l'Avellino, con le compagini under 15 e under 16 impegnate con i rispettivi pari età campani. Nel pomeriggio è stata la volta dell'under 18, che ha ospitato il Napoli. Lontani dalle mura amiche gli incontri dell'under 14, sul campo del Genoa, e dell'under 17, in trasferta per l'accesissimo derby contro l'Empoli.

Di seguito vi proponiamo il riepilogo dettagliato con tutti i risultati dei match di giornata:

UNDER 18

UNDER 17

UNDER 16

UNUDER 15

UNDER 14